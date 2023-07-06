Вартанян после победы над Резниковым вошел в ТОП-10 бойцов России

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Серьезные изменения произошли в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий и промоушенов по итогам нового голосования «СЭ».

 Эдуард Вартанян, уверенно победивший Артема Резникова и выигравший Гран-при легковесов АСА, ворвался в топ-15 — причем сразу на 10-ю строчку.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца. В опросе приняли участие 33 человека.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 520 баллов.

2. Вадим Немков — 481.

3. Сергей Павлович — 449.

4. Магомед Анкалаев — 393.

5. Усман Нурмагомедов — 301.

6. Анатолий Малыхин — 269.

7. Петр Ян — 267.

8. Александр Волков — 262.

9. Арман Царукян — 224.

10. Эдуард Вартанян — 182.

11. Мовсар Евлоев — 166.

12. Никита Крылов — 163.

13. Умар Нурмагомедов — 157.

14. Александр Шаблий — 59.

15. Евгений Гончаров — 56

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