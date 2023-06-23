Вартанян о бое с Резниковым: «Эмоции только положительные»

Эдуард Вартанян прокомментировал победу в Гран-при АСА над Артемом Резниковым.

«Эмоции только положительные. Это результат тяжелого, кропотливого, каждодневного труда. Победа, конечно, воодушевляет. Она говорит о том, что я всё правильно делаю. Я вышел на определенное плато своей технической и физической формы», — российский боец.

Вартянян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде.

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