Экс-соперник Резникова про поражение Артема от Вартаняна: «К третьему раунду Вартанян стал хозяином клетки»

Экс-соперник Резникова Андрей Кошкин про поражение Артема от Вартаняна:

«Я предполагал, что рисунок боя будет именно таким. Артем сразу попытался использовать свою сильную сторону, у него получалось перевести Эдуарда и даже забирать спину, но у Эдуарда хорошая защита от борьбы, и у него получилось навязать свой темп, он постоянно прессинговал, бил и наносил урон. К третьему раунду Вартанян стал хозяином клетки и довел дело до конца. Думаю, функциональная сторона сыграла большую роль, Эдуард Хорошо душит и не сбавляет темп по ходу всего боя, что не скажешь про Артема. Хорошая работа со стороны Вартаняна, поздравляю его с победой в Гран‑при»

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