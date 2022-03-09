Исраэль Адесанья: «Все еще хочу подраться с Джонсом, хотя в этой встрече нет нужды»

Чемпион UFC в среднем весе выразил желание подраться с экс-чемпионом полутяжелого дивизиона .

«Мне не нужен этот поединок, но я все еще хочу подраться с Джонсом. Хотя в этой встрече нет нужды. Люди думают, что мне нужен этот бой для наследия, но нет — у меня и так все в порядке.

Я бы предпочел подраться с Джонсом в полутяжелом весе. Это категория, в которой он доминировал, так что я хочу подраться с ним там.

Но сначала Джону надо найти себя. Сначала ему нужно побороть своих демонов, сейчас это его главная борьба. Ему нужно вернуться в церковь», – считает Адесанья.

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