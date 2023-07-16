Соннен раскритиковал Фьюри: «Хулиган, подонок. Решил избить 36-летнего чувака, у которого нет опыта в боксе»
Чейл Соннен отреагировал на анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.
«Что за подонок этот Тайсон Фьюри? Он разбил мне сердце. А ведь мне нравился этот парень, его поведение.
Господь наградил его талантом, прекрасными тренерами, спарринг-партнерами. С ним никто не мог справиться.
Но он решил избить 36-летнего чувака, у которого нет опыта и одной ноги. Хулиган, подонок. Я бы никогда так не поступил», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.
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