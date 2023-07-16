Соннен раскритиковал Фьюри: «Хулиган, подонок. Решил избить 36-летнего чувака, у которого нет опыта в боксе»

Теги Чейл Соннен Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну контент Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен отреагировал на анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Что за подонок этот Тайсон Фьюри? Он разбил мне сердце. А ведь мне нравился этот парень, его поведение.

Господь наградил его талантом, прекрасными тренерами, спарринг-партнерами. С ним никто не мог справиться.

Но он решил избить 36-летнего чувака, у которого нет опыта и одной ноги. Хулиган, подонок. Я бы никогда так не поступил», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.

Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?

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7 комментариев

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Stingray_
Дядя Чейл - непревзойдённый тролль.
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Большой Сэми
Давайте пожалеем и посочувствуем "бедному" Нганну
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fedorbazaykin
Как-будто Фьюри взял Нганну в заложники и заставил драться,звучит
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Волька-ибн-Алёша
страсти-мордасти
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Вася Енотов
Очень похоже на то, что боксерские боссы просто решили Данику насыпать перца на хвост). Не думаю, что кто-то всерьёз давал бы шансы Нганну. Тайсон победит в ста боях из ста
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dreamstep
Так Нганну сам за деньги себя продал для этого боя. Сам захотел тупо денег, потому что объективно шансов по боксу против Фьюри нет. А Фьюри то что, уже и так один из величайших, можно и денежные бои проводить.
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sanek maloi
Чейл вернулся)))
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