Флойд Мейвезер поучаствовал в предвыборной акции в Зимбабве

Флойд Мейвезер принял участие в предвыборной кампании в Зимбабве.

Мероприятие прошло в пригороде столицы страны Хараре.

Организатором акции выступил золотопромышленник и кандидат в парламент Зимбабве Скотт Сакупванья.

«Меня считали лжецом, когда я говорил, что привезу сюда . Но он здесь.

Это очередное доказательство того, что данные мной обещания будут выполнены», – сказал Сакупванья.

Шоу Мейвезера в бою против внука гангстера: показывал язык, смеялся в лицо и спровоцировал массовую драку

Флойд Мейвезер: «Канело – отличный боксер, но, как мне кажется, он боится Бенавидеса»