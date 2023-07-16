Флойд Мейвезер поучаствовал в предвыборной акции в Зимбабве

Теги Флойд Мейвезер-младший Политика бокс Бокс/MMA/UFC

Флойд Мейвезер принял участие в предвыборной кампании в Зимбабве.

Мероприятие прошло в пригороде столицы страны Хараре.

Организатором акции выступил золотопромышленник и кандидат в парламент Зимбабве Скотт Сакупванья.

«Меня считали лжецом, когда я говорил, что привезу сюда Мейвезера. Но он здесь.

Это очередное доказательство того, что данные мной обещания будут выполнены», – сказал Сакупванья.

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2 комментария

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Kanan Jarrus
понты на уровне российских чинуш 🤦🏼‍♀️
+6
-2
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SEVEN_
Мощное заявление🤣
0
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