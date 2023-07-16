Флойд Мейвезер поучаствовал в предвыборной акции в Зимбабве
Флойд Мейвезер принял участие в предвыборной кампании в Зимбабве.
Мероприятие прошло в пригороде столицы страны Хараре.
Организатором акции выступил золотопромышленник и кандидат в парламент Зимбабве Скотт Сакупванья.
«Меня считали лжецом, когда я говорил, что привезу сюда Мейвезера. Но он здесь.
Это очередное доказательство того, что данные мной обещания будут выполнены», – сказал Сакупванья.
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