Бой Мейвезера и Готти закончился массовой дракой на ринге
Бой Флойда Мейвезера и Джона Готти закончился массовой дракой.
Показательный поединок состоялся во Флориде (США). В шестом раунде судья прервал поединок из-за нарушения правил, после чего Готти попытался возобновить бой без разрешения рефери.
На ринг выбежали телохранители Флойда Мейвезера, после чего завязалась массовая потасовка.
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2. Флойд и не собирался драться после остановки.
Он справой вдарил напоследок Готти и потом встал на канаты, празднуя победу. .
Через минуту он ушел с ринга и только тогда начался большая толкотня на ринге.
3. Флойд вышел на бой без капы и уничтожил в клоунском силе Готти.
4. Угол Готти послал судью в перерыве между 5 и 6 раундом прямым текстом.
Чувак в белом (возможно, тренер) так и сказал ему "Иди на ... в угол Флойда и заткни ему рот"