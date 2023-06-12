Бой Мейвезера и Готти закончился массовой дракой на ринге

Бой Флойда Мейвезера и Джона Готти закончился массовой дракой.

Показательный поединок состоялся во Флориде (США). В шестом раунде судья прервал поединок из-за нарушения правил, после чего Готти попытался возобновить бой без разрешения рефери.

На ринг выбежали телохранители , после чего завязалась массовая потасовка.

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