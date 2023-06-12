Бой Мейвезера и Готти закончился массовой дракой на ринге

Теги Флойд Мейвезер-младший происшествия бокс Бокс/MMA/UFC

Бой Флойда Мейвезера и Джона Готти закончился массовой дракой.

Показательный поединок состоялся во Флориде (США). В шестом раунде судья прервал поединок из-за нарушения правил, после чего Готти попытался возобновить бой без разрешения рефери.

На ринг выбежали телохранители Флойда Мейвезера, после чего завязалась массовая потасовка.

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11 комментариев

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Анатолий Дегтярёв
Вот такой графон надо в Гта Сан Андреас
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Demon69
А драки то и не было))Рестлинг в худшем его проявлений..Старина Мэйвезер,продолжает дурить пипл..
+11
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Kuryanin
Ох уж эти дикие выходцы с гор.
+9
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Данил
теперь ждем разборок коза ностры и блэкмафиа?))
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Мистер Блин
федя, дичь 😂😂😂
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Amico Megobari ®
кто такой Джон Готти III?
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Akmor
1."Нарушение правил" - это трешток на ринге. Началось в 4 ом.

2. Флойд и не собирался драться после остановки.
Он справой вдарил напоследок Готти и потом встал на канаты, празднуя победу. .
Через минуту он ушел с ринга и только тогда начался большая толкотня на ринге.
3. Флойд вышел на бой без капы и уничтожил в клоунском силе Готти.

4. Угол Готти послал судью в перерыве между 5 и 6 раундом прямым текстом.
Чувак в белом (возможно, тренер) так и сказал ему "Иди на ... в угол Флойда и заткни ему рот"
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Trash Talking
Вот это жаришка
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Аркадий Байдерин
Привильно. Зачем такое делать?
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Nareco
Ждем официальное заявление от БЛМ сообщество, хотя…
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