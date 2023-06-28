Мухаммад Мокаев выложил фото с борцовского лагеря в Махачкале: «Анонс нового поединка будет очень скоро!»

Мухаммад Мокаев поделился фотографией с тренировочного лагеря в Дагестане.

«Стартовал борцовский лагерь в клубе «Динамо» в Махачкале! Здесь так много молодых будущих борцов!

Анонс нового поединка будет очень скоро!» – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Мухаммад Мокаев: «Удары в ММА отличаются от бокса. Сначала нужно сократить дистанцию, а потом утащить соперника в глубокую воду»

Тим Эллиотт: «Мокаев звонит мне каждые выходные и бросает вызов. Я понимаю, что он хочет подраться с 36-летним искалеченным парнем»