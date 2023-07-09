Мухаммад Мокаев: «Моя борьба изменит весь наилегчайший дивизион. Просто наблюдайте»

Мухаммад Мокаев сделал громкое послание в соцсетях.

«Моя борьба изменит весь наилегчайший дивизион. Просто наблюдайте. Пришло время Мокаева», – написал в соцсетях двенадцатый номер наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев.

Британский боец провел 10 боев в ММА и до сих пор остается непобежденным.

Мухаммад Мокаев выложил фото с борцовского лагеря в Махачкале: «Анонс нового поединка будет очень скоро!»

Мухаммад Мокаев: «Удары в ММА отличаются от бокса. Сначала нужно сократить дистанцию, а потом утащить соперника в глубокую воду»