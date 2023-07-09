Мухаммад Мокаев: «Моя борьба изменит весь наилегчайший дивизион. Просто наблюдайте»
Мухаммад Мокаев сделал громкое послание в соцсетях.
«Моя борьба изменит весь наилегчайший дивизион. Просто наблюдайте. Пришло время Мокаева», – написал в соцсетях двенадцатый номер наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев.
Британский боец провел 10 боев в ММА и до сих пор остается непобежденным.
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