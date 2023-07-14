Холм – о поединке Маска и Цукерберга: «Илон покажет большую силу и победит»
Холли Холм назвала фаворита в возможном поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.
«Фаворит боя? Сложно сказать. Марк занимается бразильским джиу‑джитсу уже некоторое время, но мы никогда не видели его тренировок, только сейчас просачивается информация.
Думаю, Илон покажет большую силу, а Марк – ловкость. Кто победит? Илон, но это просто предположение», – сказала экс-чемпионка UFC Холли Холм.
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