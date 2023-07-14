Биспинг – о Павловиче: «Если он перейдет в бокс, то нокаутирует много людей»
Майкл Биспинг считает, что Сергей Павлович мог бы успешно выступать в боксе.
«Этому парню понадобится всего одно прикосновение, чтобы отправить вас спать.
Поверьте, если он прямо сейчас перейдет в бокс, то нокаутирует много людей. Гарантирую.
Он дисциплинированный боец, все еще молод и силен как никто другой», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.
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