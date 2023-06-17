Немков – о победе над Ромеро: «Горжусь побывать в клетке с таким бойцом, восхищаюсь Йоэлем»
Вадим Немков прокомментировал победу над Йоэлем Ромеро в чемпионском бою Bellator.
«Для меня гордость побывать в клетке с таким бойцом, у него очень крепкая голова, он очень сильный для своих лет, я им восхищаюсь.
Удивился ли тому, что Ромеро принял столько ударов? Меня чуть-чуть смутило, но я видел, что он играет на публику, вытягивает на себя.
Поэтому я не лез на его дистанцию, старался разбивать на своей, очень много попадал, но он очень крепкий», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
Лучший ученик Федора – главный полутяж России. Родился в Казахстане и служил в ГРУ с плоскостопием
Немков победил Ромеро и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе
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