Немков – о победе над Ромеро: «Горжусь побывать в клетке с таким бойцом, восхищаюсь Йоэлем»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Немков - Ромеро Bellator 297 Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков прокомментировал победу над Йоэлем Ромеро в чемпионском бою Bellator.

«Для меня гордость побывать в клетке с таким бойцом, у него очень крепкая голова, он очень сильный для своих лет, я им восхищаюсь.

Удивился ли тому, что Ромеро принял столько ударов? Меня чуть-чуть смутило, но я видел, что он играет на публику, вытягивает на себя.

Поэтому я не лез на его дистанцию, старался разбивать на своей, очень много попадал, но он очень крепкий», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Лучший ученик Федора – главный полутяж России. Родился в Казахстане и служил в ГРУ с плоскостопием

Немков победил Ромеро и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

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