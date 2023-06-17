Немков – о победе над Ромеро: «Горжусь побывать в клетке с таким бойцом, восхищаюсь Йоэлем»

Вадим Немков прокомментировал победу над Йоэлем Ромеро в чемпионском бою Bellator.

«Для меня гордость побывать в клетке с таким бойцом, у него очень крепкая голова, он очень сильный для своих лет, я им восхищаюсь.

Удивился ли тому, что Ромеро принял столько ударов? Меня чуть-чуть смутило, но я видел, что он играет на публику, вытягивает на себя.

Поэтому я не лез на его дистанцию, старался разбивать на своей, очень много попадал, но он очень крепкий», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе .

Лучший ученик Федора – главный полутяж России. Родился в Казахстане и служил в ГРУ с плоскостопием

Немков победил Ромеро и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе