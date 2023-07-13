Менеджер Емельяненко – о Мише Маваши: «Ему нужен только пьяный Саня, потому что на этой теме ездить весело»

Никита Бурчак отреагировал на слова Миши Маваши об Александре Емельяненко.

«Я ему написал 8 ноября, хотел создать совместный контент, где Саша и Маваши вместе могут высказать свою точку зрения относительно всего. Это было уже после боя с Дациком. Можно посмотреть по соцсетям, что Саня был адекватный, понятный, и никаких проблем нет. Маваши отказался, сказав что может предоставить клинику и оплатить ее, хоть у него никто не просил этого.

Не знаю, зачем это было нужно, потому что на тот момент все было нормально. На все другие желания совместной коммуникации он получил отказ. Никаких инициатив от него не было, инициативы были только наши.

В тот момент, когда Саша был максимально адекватен и трезв, Маваши отказался разговаривать и делать что-то совместное, хотя по сути ему была дана площадка, на которой можно пообщаться с Емельяненко один на один, высказать ему все свои мнения по поводу и без. Мы получили отказ, потому что, видимо, тема здорового и трезвого Саши его не интересовала.

Как только Саня еще раз забухал, Миша в очередной раз сел на свою любимую тему и начал всем рассказывать, как он чуть ли не предлагал спасти его. Большое спасибо за предложенную помощь, но есть ощущение, что он это немножко делает в своей манере, с желанием хайпиться на этом. Не то чтобы хочется наехать на Мишу, но надеюсь, что стало понятнее. Ему нужен только пьяный Саня, потому что на этой теме ездить весело.

В Екатеринбурге одна из лучших клиник, где борются с алкоголизмом. Поэтому перед тем, как говорить про других людей, которые занимались им четыре месяца, пускай лучше проверит информацию, а не языком чешет», – заявил менеджер Емельяненко Никита Бурчак.

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