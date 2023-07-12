Менеджер Усика – о бое Нганну и Фьюри: «Это не бокс, а цирк. Тайсон превращается в клоуна»
Эгис Климас прокомментировал анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.
«Самая большая шутка в истории бокса! Прошу прощения, но это не бокс, а цирк.
Тайсон Фьюри превращается из позитивного человека в боксе в клоуна», – написал менеджер Александра Усика Эгис Климас в социальных сетях.
Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?
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Хотя и Трусик не далеко от него ушёл, обещавший защищать Лавру и прихожан в Киеве.