Менеджер Усика – о бое Нганну и Фьюри: «Это не бокс, а цирк. Тайсон превращается в клоуна»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Эгис Климас бокс Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Эгис Климас прокомментировал анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Самая большая шутка в истории бокса! Прошу прощения, но это не бокс, а цирк.

Тайсон Фьюри превращается из позитивного человека в боксе в клоуна», – написал менеджер Александра Усика Эгис Климас в социальных сетях.

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

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6 комментариев

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ESF
Да , Фьюри творит дичь последнее время, но это не отменяет того факта, что Тайсон вышибет всю дурь из этого гоблина.
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Чукотский политпроект
Превращается? 🤡
Хотя и Трусик не далеко от него ушёл, обещавший защищать Лавру и прихожан в Киеве.
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градус ненависти
Я тоже очень жалею что бой с Усиком не состоится, но все эти обиженные менеджеры говорят с позиций будто бы Цыган ОБЯЗАН дать ему бой. С чего вдруг?
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<~Inter~>
По факту чуть ли не все кто высказывается просто завидуют этим парням. Нганну и Фьюри за выставочный бой заработают огромные деньги, а всё остальное их вообще не волнует
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Дмитрий Пасечник
А а прессе озвучивали гонорары Тайсона и его оппонента?
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