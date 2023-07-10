Бой Коста – Алискеров на UFC 291, подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 291 пройдет бой в среднем весе между и Икрамом Алискеровым.

Для Алискерова это второй бой в UFC. В первом поединке он победил Фила Хоуса нокаутом в первом раунде.

Начало боев основного карда – 05:00 по московскому времени. Турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

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