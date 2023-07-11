Никита Цзю подерется 23 августа с Лиамом Уилсоном (Boxing Scene)

Стал известен следующий соперник Никиты Цзю.

BoxingScene сообщает, что австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю проведет следующий поединок против австралийца Лиама Уилсона.

Бой запланирован на 23 августа. Место проведения: Сидней (Австралия).

Всего на счету 25‑летнего Цзю шесть побед на профессиональном ринге, в пяти из которых он выиграл нокаутом. 24 мая он победил Бенджамина Боммбера за один раунд.

В активе 27‑летнего Уилсона 11 побед и 2 поражения. В феврале он уступил в поединке за вакантный титул WBO в первом легком весе Эммануэлю Наваррете.

Никита Цзю нокаутировал Бенджамина Боммбера в первом раунде. В марте он победил Бо Белбина за четыре раунда

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