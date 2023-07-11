Никита Цзю подерется 23 августа с Лиамом Уилсоном (Boxing Scene)

Теги бокс Никита Цзю Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Никиты Цзю.

BoxingScene сообщает, что австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю проведет следующий поединок против австралийца Лиама Уилсона.

Бой запланирован на 23 августа. Место проведения: Сидней (Австралия).

Всего на счету 25‑летнего Цзю шесть побед на профессиональном ринге, в пяти из которых он выиграл нокаутом. 24 мая он победил Бенджамина Боммбера за один раунд.

В активе 27‑летнего Уилсона 11 побед и 2 поражения. В феврале он уступил в поединке за вакантный титул WBO в первом легком весе Эммануэлю Наваррете.

Никита Цзю нокаутировал Бенджамина Боммбера в первом раунде. В марте он победил Бо Белбина за четыре раунда

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