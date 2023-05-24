Никита Цзю нокаутировал Бенджамина Боммбера в первом раунде. В марте он победил Бо Белбина за четыре раунда

Теги Константин Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Младший сын Константина Цзю победил нокаутом второй раз за два месяца.

Австралийский боксер Никита Цзю нокаутировал соотечественника Бенджамина Боммбера на вечере бокса в Мельбурне (Австралия).

25-летний сын абсолютного чемпиона мира Константина Цзю победил нокаутом в первом раунде.

Напомним, что Цзю-младший в марте дрался против Бо Белбина, победив техническим нокаутом в четвертом раунде. На его счету шесть побед (пять нокаутом) и ни одного поражения.

Культовая косичка Кости Цзю – от повода для отстранения из сборной СССР до страховки на $1 млн

Цзю – о поединке Ломаченко и Хейни: «Дэвин будет фаворитом»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кастро
Ну чё красавчик
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий