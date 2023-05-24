Никита Цзю нокаутировал Бенджамина Боммбера в первом раунде. В марте он победил Бо Белбина за четыре раунда

Младший сын Константина Цзю победил нокаутом второй раз за два месяца.

Австралийский боксер Никита Цзю нокаутировал соотечественника Бенджамина Боммбера на вечере бокса в Мельбурне (Австралия).

25-летний сын абсолютного чемпиона мира Константина Цзю победил нокаутом в первом раунде.

Напомним, что Цзю-младший в марте дрался против Бо Белбина, победив техническим нокаутом в четвертом раунде. На его счету шесть побед (пять нокаутом) и ни одного поражения.

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