Звезда UFC отреагировал на дебютн Алмабаева: «Просто делай»

Выступающий за Англию, непобежденный Мохаммад Мокаев отреагировал на дебютный бой казахстанца Асу Алмабаева в лиге UFC:

«Просто делай», – написал Мокаев в комментарии к посту Асу.

Алмабаев дебютирует 5 августа в бое с американцем Осборном.

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