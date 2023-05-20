Менеджер Максума об отказе драться с Мокаевым: «Мы не избегали его, но бой с ним нам не был интересен»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Мухаммад Мокаев Brave Combat Federation Азат Максум Спорт Казахстана

Менеджер Азата Максума Нураддин Садыков об отказе боя с одним из главных проспектов UFC Мохаммедом Мокаевым:

«Когда организовывали турнир с BRAVE в Алматы, Мокаев тоже хотел подраться. Поэтому бросил вызов Азату. Тогда рекорд был у него всего 4-0, нам было интереснее подраться с бойцами из Бразилии, зарубежья, чем с представителями СНГ, чтобы быть интереснее западным промоушенам. Мы не избегали Мокаева, но тогда он нам был не интересен. Плюс мы хорошо дружим с его командой, даже сам Азат проходил там сборы. Возможно пути пересекутся в UFC, но не хотелось бы, потому что его тренер мой близкий друг»

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