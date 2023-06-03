Чемпион ACA Гончаров о бое Резников – Вартанян: «Главным фактором станет борьба»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Евгений Гончаров Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Эдуардом Вартаняном и Артемом Резниковым.

«Резников очень хорошо борется. Если ему удастся навязать борьбу, то он победит. Если борьба не пойдет, то у Артема будут проблемы и победу заберет Вартанян. Многое решит физическая готовность. Главным фактором станет то, кто из них лучше борется. Это будет уже понятно по первому раунду. Если Резников сможет легко переводить, то он все пять раундов будет просто залеживать Эдуарда», — сказал Гончаров.

Бой состоится в Сочи 16 июня.

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