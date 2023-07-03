Резников о поражении Исмагулова: «Хочу, чтобы он вернулся сильнее»

Артем Резников о поражении Дамира Исмагулова от Доусона решением судей:

«Я написал Дамиру, что брат, не расстраивайся, все нормально, он меня тоже поддержал после поражения. Мы с ним общаемся. Я бы хотел, чтобы Дамир со мной поехал в Дагестан, и мы вместе тренировались, я хочу, чтобы он вернулся сильнее. Потому что у Дамира очень сильная стойка, ему подтянуть вот этот аспект борьбы и с ним очень сложно будет»

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