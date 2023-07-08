Стерлинг – о бое Волкановски и Родригеса: «Сложно сомневаться в победе Алекса, но Яир привносит фактор непредсказуемости»
Алджамейн Стерлинг назвал фаворита боя Алекса Волкановски и Яира Родригеса.
«Не поймите меня неправильно: очень трудно сомневаться в Волкановски, но Яир привносит в октагон тот самый фактор непредсказуемости, который заставляет меня чувствовать, что он может сделать это на UFC 290. Это спорт, в котором может произойти все!» – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.
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