UFC 290: Волкановски – Родригес, Морено – Пантожа и другие бои

Теги UFC Роберт Уиттакер Яир Родригес Дэн Хукер Александр Волкановски Брэндон Морено UFC 290 Дрикус дю Плесси Алешандре Пантожа Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на 9 июля пройдет турнир UFC 290.

В главном событии турнира пройдет поединок за титул в полулегком весе между Александром Волкановски (25-2) и Яиром Родригесом (15-3).

В соглавном бою за пояс в наилегчайшем весе подерутся Брэндон Морено (21-6-2) и Алешандре Пантожа (25-5).

Другие бои главного карда:

Взвешивание перед UFC 290: Волкановски легче Родригеса, Морено и Пантожа показали одинаковый вес

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1 комментарий

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Melnikov1968
За Волка!!! Думаю будет финиш.
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