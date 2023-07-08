UFC 290: Волкановски – Родригес, Морено – Пантожа и другие бои

В Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на 9 июля пройдет турнир UFC 290.

В главном событии турнира пройдет поединок за титул в полулегком весе между (25-2) и (15-3).

В соглавном бою за пояс в наилегчайшем весе подерутся (21-6-2) и Алешандре Пантожа (25-5).

Другие бои главного карда:

(24-6) – (19-2);

Джалин Тернер (13-6) – Дэн Хукер (22-12);

Бо Никал (4-0) – Вал Вудберн (7-0).

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