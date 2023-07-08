UFC 290: Волкановски – Родригес, Морено – Пантожа и другие бои
В Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на 9 июля пройдет турнир UFC 290.
В главном событии турнира пройдет поединок за титул в полулегком весе между Александром Волкановски (25-2) и Яиром Родригесом (15-3).
В соглавном бою за пояс в наилегчайшем весе подерутся Брэндон Морено (21-6-2) и Алешандре Пантожа (25-5).
Другие бои главного карда:
- Роберт Уиттакер (24-6) – Дрикус Дю Плесси (19-2);
- Джалин Тернер (13-6) – Дэн Хукер (22-12);
- Бо Никал (4-0) – Вал Вудберн (7-0).
Взвешивание перед UFC 290: Волкановски легче Родригеса, Морено и Пантожа показали одинаковый вес
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