Чимаев – о бое с Усманом: «90%, что он состоится. Камару спорит из-за 2 кг, Уайт готов организовать поединок в 82 кг»
Хамзат Чимаев заявил, что может провести бой с Камару Усманом в промежуточном весе.
«Тренируемся, как обычно, здесь, в Стокгольме. Мы были в Дубае на сборах, но сейчас вернулись. Затем месяц до боя поедем в Абу-Даби.
Мы готовы. 90%, что это будет Усман. Но он спорит о двух килограммах, он не хочет в средний вес. Дана Уайт обсуждает бой в 82 килограммах. Посмотрим», – сказал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.
Брендан Аллен оскорбил Чимаева: «Могу подраться с Камшотом. Если меня переведут, то я закрою гард. И что он сделает?»
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