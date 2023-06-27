Чимаев – о бое с Усманом: «90%, что он состоится. Камару спорит из-за 2 кг, Уайт готов организовать поединок в 82 кг»

Хамзат Чимаев заявил, что может провести бой с Камару Усманом в промежуточном весе.

«Тренируемся, как обычно, здесь, в Стокгольме. Мы были в Дубае на сборах, но сейчас вернулись. Затем месяц до боя поедем в Абу-Даби.

Мы готовы. 90%, что это будет . Но он спорит о двух килограммах, он не хочет в средний вес. обсуждает бой в 82 килограммах. Посмотрим», – сказал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

Брендан Аллен оскорбил Чимаева: «Могу подраться с Камшотом. Если меня переведут, то я закрою гард. И что он сделает?»