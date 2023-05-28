Тренер Чимаева – о возможном бое с Усманом: «В нынешней форме Камару не сможет противостоять Хамзату»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Тренер Хамзата Чимаева считает его фаворитом в бою с Камару Усманом.

«Мне кажется, что они, во-первых, попробуют растянуть бой, затянуть его в поздние раунды. Во-вторых, будут рассчитывать на джеб, на работу с передней руки.

И, очевидно, они будут много времени уделять борьбе. Чисто мое мнение, что Камару Усман, который был чемпионом и шел на победной серии, мог бы дать Хамзату хороший бой.

Но сейчас, в его нынешней форме, он не сможет противостоять Чимаеву», – сказал Азамат Дугулубгов.

Хамзат Чимаев: «Дана Уайт – мой большой брат»

Уайт прокомментировал слухи о конфликте с Чимаевым: «Абсолютный бред»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rusichi
Бой покажет, кто из них в нынешней форме сильнее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий