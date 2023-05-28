Тренер Чимаева – о возможном бое с Усманом: «В нынешней форме Камару не сможет противостоять Хамзату»

Тренер Хамзата Чимаева считает его фаворитом в бою с Камару Усманом.

«Мне кажется, что они, во-первых, попробуют растянуть бой, затянуть его в поздние раунды. Во-вторых, будут рассчитывать на джеб, на работу с передней руки.

И, очевидно, они будут много времени уделять борьбе. Чисто мое мнение, что , который был чемпионом и шел на победной серии, мог бы дать Хамзату хороший бой.

Но сейчас, в его нынешней форме, он не сможет противостоять Чимаеву», – сказал Азамат Дугулубгов.

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