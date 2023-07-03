Фахретдинов – о следующем бое: «Есть пара ребят, с кем бы хотел подраться»

Ринат Фахретдинов хочет взять паузу в боях, чтобы залечить травмы.

«Есть пара ребят, с которыми я бы хотел подраться. По поводу локации: мне без разницы. Но я сейчас хочу немного отдохнуть. Почему? Потому что лучшая была подготовка, но она была худшая с травмами.

Я порвал грудную мышцу, травмировал колено заболел. У меня вывих таза был. Столько травм в подготовке у меня никогда не было.

Я хочу пройти полное обследование, чуть-чуть полечиться. У меня родители в хадже. Они вернутся, я их встречу, чуть-чуть отдохну и начну тренироваться», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.

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