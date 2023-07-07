Взвешивание перед UFC 290: Волкановски легче Родригеса, Морено и Пантожа показали одинаковый вес

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Яир Родригес Александр Волкановски Брэндон Морено UFC 290 Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада) проходит церемония взвешивания перед UFC 290.

В главном событии турнира пройдет поединок за титул в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом.

Результаты взвешивания:

Александр Волкановски (65,5 кг) – Яир Родригес (65,8 кг)

Брэндон Морено (56,7 кг) – Алешандре Пантожа (56,7 кг)

Роберт Уиттакер (84,1 кг) – Дрикус Дю Плесси (84,4 кг)

Джалин Тернер () – Дэн Хукер (70,5 кг)

Бо Никал (84,4 кг) – Вал Вудберн (84,1 кг)

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