Взвешивание перед UFC 290: Волкановски легче Родригеса, Морено и Пантожа показали одинаковый вес
В Лас-Вегасе (штат Невада) проходит церемония взвешивания перед UFC 290.
В главном событии турнира пройдет поединок за титул в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом.
Результаты взвешивания:
Александр Волкановски (65,5 кг) – Яир Родригес (65,8 кг)
Брэндон Морено (56,7 кг) – Алешандре Пантожа (56,7 кг)
Роберт Уиттакер (84,1 кг) – Дрикус Дю Плесси (84,4 кг)
Джалин Тернер () – Дэн Хукер (70,5 кг)
Бо Никал (84,4 кг) – Вал Вудберн (84,1 кг)
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