Харитонов – о дебюте Ивана Емельяненко в ММА: «Он особо не выделялся и занимался боксом»

Теги Сергей Харитонов Иван Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Сергей Харитонов рассказал о навыках Ивана Емельяненко в ММА

Ветеран смешанных единоборств заявил, что в молодости Емельяненко тренировался только по боксу.

«Я помню, что в молодости Иван был скромный, тихий парень, особо не выделялся. Он больше занимался боксом и бил руками.

Я не знаю, в какой форме он сейчас находится, но противостояние с Мальдонадо будет в любом случае интересным для публики», – сказал Харитонов.

Иван Емельяненко дебютирует в ММА против Мальдонадо: в 2016-м Фабио проиграл Федору

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