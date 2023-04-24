Харитонов – о дебюте Ивана Емельяненко в ММА: «Он особо не выделялся и занимался боксом»
Сергей Харитонов рассказал о навыках Ивана Емельяненко в ММА
Ветеран смешанных единоборств заявил, что в молодости Емельяненко тренировался только по боксу.
«Я помню, что в молодости Иван был скромный, тихий парень, особо не выделялся. Он больше занимался боксом и бил руками.
Я не знаю, в какой форме он сейчас находится, но противостояние с Мальдонадо будет в любом случае интересным для публики», – сказал Харитонов.
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