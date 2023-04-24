Харитонов – о дебюте Ивана Емельяненко в ММА: «Он особо не выделялся и занимался боксом»

рассказал о навыках в ММА

Ветеран смешанных единоборств заявил, что в молодости Емельяненко тренировался только по боксу.

«Я помню, что в молодости Иван был скромный, тихий парень, особо не выделялся. Он больше занимался боксом и бил руками.

Я не знаю, в какой форме он сейчас находится, но противостояние с Мальдонадо будет в любом случае интересным для публики», – сказал Харитонов.

Иван Емельяненко дебютирует в ММА против Мальдонадо: в 2016-м Фабио проиграл Федору