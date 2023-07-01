Сауль Альварес подерется с Джермеллом Чарло 30 сентября в США

Теги Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес объявил дату поединка с Джермеллом Чарло.

Бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе (США).

Канело в последнем поединке единогласным решением судей победил Джона Райдера. Бой прошел в мае этого года. Теперь на его счету 59 побед (39 нокаутом), два поражения и две ничьи.

Последний бой Чарло состоялся в мае прошлого года. Джермелл досрочно победил Брайана Кастаньо. Бой закончился в десятом раунде. В активе Чарло 35 побед (19 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Джермелл Чарло: «У Америки самые сильные боксеры в мире. Я думаю, что сейчас лицом бокса должен стать Джервонта Дэвис»

Джермелл Чарло хочет профсоюз боксеров: «Хочу это увидеть на своем веку»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew_v
А как же бой с Тимом Цзю, обязали же до 30 сентября провести
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Все новости бокса последний год:

Фьюри и Усик будут боксировать тогда-то
Бой Фьюри и Усика не состоится
Комментарии Фьюри и Усика о том, из-за кого бой не состоится
Канело избил какого-то бедолагу в очень "интригующем" поединке

Когда уже настанут активные и весёлые времена? Так грустно и пусто давно не было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergio_Sergio
Ответ AurelioDeLaurentis
внизу новость о том что Тим Цзю и Джермелл Чарло будут биться осенью, вы там случайно не перепутали братьев ???
Судя по поясам, с Саулем драться будет Джермалл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
внизу новость о том что Тим Цзю и Джермелл Чарло будут биться осенью, вы там случайно не перепутали братьев ???
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иса Умаров
многие боксёры не торопятся выходить на ринг, тянут , выдумывать что то своим тренером. посмотрите на канало: мультимиллионер, много не болтает, не ищет лёгких путей, не боится за свой рекорд, вызывает буйволов в ринг. Всё время дерётся и активен. Настоящий топовый 🏆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Ну а как же всё-таки Бздю? Минусуйте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий