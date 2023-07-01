Сауль Альварес подерется с Джермеллом Чарло 30 сентября в США
Сауль Альварес объявил дату поединка с Джермеллом Чарло.
Бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе (США).
Канело в последнем поединке единогласным решением судей победил Джона Райдера. Бой прошел в мае этого года. Теперь на его счету 59 побед (39 нокаутом), два поражения и две ничьи.
Последний бой Чарло состоялся в мае прошлого года. Джермелл досрочно победил Брайана Кастаньо. Бой закончился в десятом раунде. В активе Чарло 35 побед (19 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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