Камил Гаджиев: «Бой Маска и Цукерберга был бы интересен в России, но у нас не работает система платных трансляций»

Камил Гаджиев объяснил, почему бой Маска и Цукерберга будет сложно организовать в России.

«Бой Илона Маска и Марка Цукерберга был бы интересен в России, но сегодня условий для проведения этого поединка в нашей стране не существует. И дело даже не в политике, это чисто экономический вопрос.

Поединки такого рода должны продаваться по системе Pay-per-view, чтобы все без исключения заработали: и Маск, и Цукерберг, и организаторы. В России же что-то продавать по системе Pay-per-view сложно.

Основные доходы от покупателей идут из США, а любое событие в России находится в другом временном слоте. И поэтому российская история в этом плане не работает. Проблема только в этом, как ни парадоксально. Поэтому будем смотреть прямую трансляцию из США.

А в целом, идея классная. Я слышал, что Цукерберг занимается джиу-джитсу довольно давно. Поэтому он фаворит боя. Какая разница, кто выиграет? Самое главное, что эти люди развивают и популяризируют единоборства», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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