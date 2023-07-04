Сен-Пьер потренировался с Маском: «Отличное занятие с тем, кем я восхищаюсь»

Теги Жорж Сен-Пьер Илон Маск Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер провел тренировку с Илоном Маском.

«Отличная тренировка с тремя мужчинами, которыми я восхищаюсь. Суммарный IQ на фото – 1000. Не считая меня», – подписал публикацию бывший чемпион UFC Жорж Сень-Пьер, отметив аккаунты Маска, тренера по джиу-джитсу Джона Данахера и ученого Лекса Фридмана.

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2 комментария

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Ojer
С учетом того что Цукерберг ростом с Фридмана, выглядит так что Маск может просто массой надавить и все
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SKA Rostov1992
Джордж как всегда скромняга) один из самых умных бойцов в истории ММА) думаю и сам далеко не обделён интеллектом)
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