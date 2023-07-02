Чурчаев – о сорванном бое с Хейбати: «Как я выйду на бой, если мне не дают подраться?»

Теги Hardcore FC Мохаммед Хейбати Шовхал Чурчаев Шовхал - Перс Бокс/MMA/UFC

Шовхал Чурчаев намекнул на вину Hardcore FC в срыве боя с Мохаммедом Хейбати.

«Меня спрашивают, почему я не вышел драться. Как я выйду на бой, если там 200 человек ОМОНа, СОБРа и охраны?

Мне сказали, что у меня нет контракта, нет медсправки, а бой отдали Аловсету Мамиеву. Как я выйду драться, если мне не дают?

То, что учинил этот лысый, мы это не оставим. Ради Аллаха, не пишите, если не знаете ситуацию», – сказал Шовхал Чурчаев.

«Чего стоит твое слово, Шовхал?» Бой года в поп-ММА сорвался – Чурчаев пугал Хейбати пистолетом, но не вышел драться

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2 комментария

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Vanek1411
А вес сделать тоже помешали ОМОН, СОБР, охрана, Мамиев и Аллах?
+3
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+3
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Ғолиб Хошимов
Причем тут Аллах?
+3
0
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