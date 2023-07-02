Ринат Фахретдинов задушил Кевина Ли в первом раунде на UFC on ESPN 48

Теги UFC MMA Кевин Ли UFC on ESPN Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

На турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе прошел бой в полусреднем весе между Кевином Ли и Ринатом Фахретдиновым. Фахретдинов победил в первом раунде удушающим.

Для Ли это первый бой после возвращения в UFC. В октябре-2021 его временно отстранили из-за положительного допинг-теста, а потом уволили из промоушена.

Фахретдинов провел в UFC третий бой – до этого было две победы.

Фахретдинов – о бое с Ли: «UFC решили наказать Кевина, они его не любят»

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