Ринат Фахретдинов задушил Кевина Ли в первом раунде на UFC on ESPN 48

На турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе прошел бой в полусреднем весе между и . Фахретдинов победил в первом раунде удушающим.

Для Ли это первый бой после возвращения в UFC. В октябре-2021 его временно отстранили из-за положительного допинг-теста, а потом уволили из промоушена.

Фахретдинов провел в UFC третий бой – до этого было две победы.

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