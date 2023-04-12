Дамир Исмагулов о тренировках с Фахретдиновым: «Буду учить вас драться»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Ринат Фахретдинов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Дамир Исмагулов разместил у себя в социальных сетях совместное фото с другим бойцом UFC Ринатом Фахретдиновым.

«Буду учить вас нормально драться, а не проход в ноги и лежать», – подписал фото Дамир.

Исмагулов ждет назначения боя в UFС, который должен стать последним по контракту с лигой.

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий