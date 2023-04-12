Дамир Исмагулов о тренировках с Фахретдиновым: «Буду учить вас драться»
Казахстанский боец Дамир Исмагулов разместил у себя в социальных сетях совместное фото с другим бойцом UFC Ринатом Фахретдиновым.
«Буду учить вас нормально драться, а не проход в ноги и лежать», – подписал фото Дамир.
Исмагулов ждет назначения боя в UFС, который должен стать последним по контракту с лигой.
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