Иван Штырков: «Вартанян умеет удивлять, но я за Резникова»

Боец ММА Иван Штырков дал прогноз на финальный поединок гран-при АСА в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Артемом Резниковым.

«Сложно сказать. Но я ставлю больше на Артема Резникова. При условии, что у него получится навязать свое ММА. Вартанян очень сильно может удивить: у него бойцовское IQ высокое, благодаря которому он находит ключи. Эдуард может навязать бой в стойке, не дать затянуть в борьбу.

Если он этот план выполнит, то будет победа. Однако, вспомним Кошкина: у него не получилось сдержать борьбу Резникова. Как итог, я думаю, что бой Резникова и Вартаняна – это судейское решение!» – отметил Штырков.

Резников и Вартанян встретятся 16 июня в Сочи.

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