Исмагулов о проблемах со здоровьем: «Была инфекция, отравление, куча травм. Это мешало выступать»

Двенадцатый номер рейтинга легкого веса UFC Дамир Исмагулов раскрыл подробности своего восстановления после перенесенной инфекции:

«Были проблемы со здоровьем, которые мешали выступать, и я понял, что нужно взять паузу в соревнованиях. Была инфекция, отравление, и я себя чувствовал очень плохо. Очень! Плюс куча травм. Но потом всё стало улучшаться, понял, что могу еще попробовать подраться. Решил, что нужно вернуться, я не всё еще сказал в этом виде спорта. Я мог делать самый маленький прием пищи и сразу было вздутие живота и очень сильный привкус желчи во рту. Ты вроде бы ешь совсем немного, а живот вздувается. И тебе очень тяжело. Это не было классическим отравлением, когда 1–2 дня и ты здоров. Я пропил один курс антибиотиков, он не помог, еще один пропил, и всё то же самое. Это не то отравление, когда поспал, поел супчика и ты на ногах»

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