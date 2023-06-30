Бой между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло пройдет осенью в США

Теги Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Цзю – Чарло Бокс/MMA/UFC

Стало известно место проведения поединка между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло.

«Бой пройдет в США. Мы уже договорились о дате. Осталось только сделать официальное заявление, но это вопрос к их стороне», – сказал менеджер Цзю Гленн Дженнингс.

Напомним, что поединок между Цзю и Чарло должен был пройти еще в в январе, но был отложен из-за травмы американца.

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2 комментария

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DimaP
Это в какой Вселенной? Вообще-то он с Джермеллом договаривался.
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Неоновый Демон
Учитывая какие размахайки устраивает цзю и чарло . Зрителей может унести потоками ветра
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