Бой между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло пройдет осенью в США

Стало известно место проведения поединка между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло.

«Бой пройдет в США. Мы уже договорились о дате. Осталось только сделать официальное заявление, но это вопрос к их стороне», – сказал менеджер Цзю Гленн Дженнингс.

Напомним, что поединок между Цзю и Чарло должен был пройти еще в в январе, но был отложен из-за травмы американца.

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