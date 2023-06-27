Джермелл Чарло хочет профсоюз боксеров: «Хочу это увидеть на своем веку»

Джермелл Чарло объяснил, почему хочет создать профсоюз боксеров.

«Я бы хотел, чтобы мы создали профсоюз в этом боксе. Надеюсь увидеть это на своем веку. Например, ты дерешься под эгидой этих организаций – ты платишь им 3% каждый раз, когда выступаешь.

У меня четыре таких организации, потому что держу все пояса. Я должен платить 3% каждому из них, 12% в итоге. Это не возвращается мне.

Но не думаю, что такой союз когда-нибудь появится в нашей сфере», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Джермелл Чарло.

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