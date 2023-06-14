Стриклэнд – об уголовном деле против Трампа: «В наше время сложно смотреть на американский флаг с уважением»

Шон Стриклэнд заявил, что осуждает уголовное преследование Дональда Трампа.

«Не фанат Трампа, но против человека выдвинули 37 обвинений перед выборами. В наше время сложно смотреть на американский флаг с уважением», – написал средневес UFC Шон Стриклэнд.

Напомним, что в апреле Дональда Трампа задерживали в штате Нью-Йорк из-за обвинений в нарушении множества пунктов уголовного законодательства. После этого экс-президент отпустили под обязательство явиться в суд.

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