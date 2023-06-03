Джервонта Дэвис отправлен в тюрьму. Он нарушил условия домашнего ареста

Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис проведет остаток домашнего ареста в тюрьме.

Это вердикт судьи Алтеи Хенди, наказавшей боксера за нарушение условий домашнего ареста.

Дэвис был взят под стражу в четверг, после того как провел ночь в отеле Four Seasons в Балтиморе.

Напомним, что по условиям приговора боксер должен был 90 дней находиться в доме своего отца Келвина Форда, имея возможность посещать только спортзал. Адвокат Джервонты Майкл Томко не просил разрешения изменить местоположение.

Как только власти узнали, что Дэвис живет в другом месте, ему было приказано явиться на слушание поздно вечером в четверг. По данным The Baltimore Banner, Джервонта был взят под стражу сразу после слушания.

Адвокат объяснил поступок Дэвиса тем, что он не может жить с отцом, поскольку в его доме только одна спальня и нет места для охраны.

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