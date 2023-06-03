Джервонта Дэвис отправлен в тюрьму. Он нарушил условия домашнего ареста

Теги бокс Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис проведет остаток домашнего ареста в тюрьме.

Это вердикт судьи Алтеи Хенди, наказавшей боксера за нарушение условий домашнего ареста.

Дэвис был взят под стражу в четверг, после того как провел ночь в отеле Four Seasons в Балтиморе.

Напомним, что по условиям приговора боксер должен был 90 дней находиться в доме своего отца Келвина Форда, имея возможность посещать только спортзал. Адвокат Джервонты Майкл Томко не просил разрешения изменить местоположение.

Как только власти узнали, что Дэвис живет в другом месте, ему было приказано явиться на слушание поздно вечером в четверг. По данным The Baltimore Banner, Джервонта был взят под стражу сразу после слушания.

Адвокат объяснил поступок Дэвиса тем, что он не может жить с отцом, поскольку в его доме только одна спальня и нет места для охраны.

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6 комментариев

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Кашшай Чакырович
Такой талантище ,но мозги походу напрочь отсутвуют !
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Андрей Савинов
Ответ Кирилл Павлюченко
Почти во всех странах побег из тюрьмы карается дополнительным сроком - но есть исключения - например, Германия. Объясняется это тем, что немцы считают совершенно природным стремление человека к свободе - и наказывать его за это нельзя.
только совершая побег ты нарушишь другие законы, поэтому придется посидеть немного подольше
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Кирилл Павлюченко
Ответ Андрей Савинов
только совершая побег ты нарушишь другие законы, поэтому придется посидеть немного подольше
Так я об этом и писал, но нет правил без исключений.
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Александр Колосов
Ответ Eduard Rastryopin
Сейчас не придется ездить в спортзал тренироваться,сможет это прямо на месте,в тюрьме,делать. С-смекалочка.
А если за татухи спросят?)
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