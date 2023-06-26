Русский голос UFC Антоненко – о работе на турнирах: «Хабиб меня узнал, а с Шевченко я накосячил. Было круто увидеть Оверима – он огромный»

Владимир Антоненко рассказал об опыте работы на турнирах UFC.

– В UFC ты работал ведущим на турнирах в России. Насколько сложно перестраиваться?

– На второй московский турнир, когда дрался с [2019 год], мне написали, что нужен переводчик в октагон. В итоге прислали запрос в UFC, а там ответили, чтобы я провел взвешивание, ответы на вопросы и открытую тренировку.

Я думал, что даже выйти в октагон UFC сложно, там крутые бойцы. А предложили стать ведущим, хотя не считаю, что для этого подхожу. Было тяжеловато, но на удивление все прошло хорошо. Наверное, потому что был опыт в ACB, когда работал в клетке.

– Какие веселые случаи были на турнирах UFC?

– С Шевченко я накосячил. Там была открытая тренировка, я должен был что-нибудь спросить. была первой девушкой, которая дралась на турнире в России, – против Роксанн Модаффери. И я спросил: «Ты первая девушка, которая выступает на турнире в России, что это значит для меня?»

– Какие впечатления от бойцов? С кем пообщался?

– Из памятных моментов – Махачев с меня узнали. Мне было неудобно подходить, после весогонки восстанавливается, переговаривался с моим товарищем из UFC Russia, а я не хотел навязываться. Ислам сам окликнул, потом Хабиб, вся команда. После турнира UFC Russia закинул пост про меня, там и Хабиб оставили комменты – дико приятно.

С Петром Яном и Забитом мы делали интервью, с общался. Было круто увидеть . Ты понимаешь, что тяжеловесы большие люди, а Оверим был далеко не самый крупный в дивизионе. Но я офигел с того, какой он огромный.

– Оверим похлопал тебя по плечу. Сильная рука?

– Я в ACB таких тяжей больше не видел, хотя пересекался. Оверим не выглядит самым большим в октагоне. Да, он высокий… Но меня поразило, насколько крупный. Харитонов тоже не выглядит большим на экране, но в жизни это человек другого калибра, – сказал Владимир Антоненко.

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