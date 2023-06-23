Малыхин хочет драться за третий пояс ONE FC и предложил реванш Де Риддеру: «Октябрь, три пояса»

Теги тяжелый вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин хочет драться за пояс ONE FC в среднем весе и стать тройным чемпионом.

«Де Риддер, октябрь, приходи. Время для трех поясов. На пресс-конференции ты говорил, что мои пояса фейковые.

Эй, брат. Мои два титула – настоящие, твой – фейковый. Твой пояс – мой пояс. Октябрь, 93 килограмма и три пояса. Погнали!» – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Реньер Де Риддер – чемпион ONE в среднем весе и бывший чемпион в полутяжелом весе. В декабре 2022 года он проиграл Малыхину техническим нокаутом в первом раунде.

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5 комментариев

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dreamstep
Такое ощущение что в тяжелой и полутяжелой категориях ONE нет серъезных спортсменов, что Малыхин там всех перебивает.
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feanor
Не понял, он хочет драться с Риддером в 93кг, и чтобы еще и пояс в 84 стоял на кону? :) Давай уж сразу всех чемпионов из легких весов тоже вызывать на бой в 93, чего мелочиться
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SKA Rostov1992
Ответ feanor
Не понял, он хочет драться с Риддером в 93кг, и чтобы еще и пояс в 84 стоял на кону? :) Давай уж сразу всех чемпионов из легких весов тоже вызывать на бой в 93, чего мелочиться
В one другие весовые, 93 кг это средний, 102 полутяжелый и выше 102 тяжёлый
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Kurt
Ответ dreamstep
Такое ощущение что в тяжелой и полутяжелой категориях ONE нет серъезных спортсменов, что Малыхин там всех перебивает.
Везде, кроме ЮФС в тяжелом весе беда.
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sanek maloi
Ответ Kurt
Везде, кроме ЮФС в тяжелом весе беда.
Да и в гасе с тяжами беда, Джонс это доказал.
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