Малыхин хочет драться за третий пояс ONE FC и предложил реванш Де Риддеру: «Октябрь, три пояса»

Анатолий Малыхин хочет драться за пояс ONE FC в среднем весе и стать тройным чемпионом.

«Де Риддер, октябрь, приходи. Время для трех поясов. На пресс-конференции ты говорил, что мои пояса фейковые.

Эй, брат. Мои два титула – настоящие, твой – фейковый. Твой пояс – мой пояс. Октябрь, 93 килограмма и три пояса. Погнали!» – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Реньер Де Риддер – чемпион ONE в среднем весе и бывший чемпион в полутяжелом весе. В декабре 2022 года он проиграл Малыхину техническим нокаутом в первом раунде.

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