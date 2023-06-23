Гаджиев – о победе Малыхина: «Это был мисс-матч. ONE FC нужно подписать тяжа из UFC, который составит Толе конкуренцию»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Bellator Камил Гаджиев ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев назвал низким уровень конкуренции в тяжелом весе ONE FC.

«Это не те бои, которые хочется смотреть, честно скажу. Я жду от Толи чего-то из ряда вон выходящего.

Промоушену ONE нужно подписать человека, который составит ему серьезную конкуренцию. Иначе Малыхин просто начнет деградировать.

Сегодня был конкретный мисс-матч. Пусть они подпишут тяжа, который дрался в UFC или Bellator», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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4 комментария

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Александр Степанов
Когда Нгану выносил соперников каждый бой что-то никто про мисс-матч не говорил)
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Denis0017
А лучше Толе в UFC зарубиться за пояс с Павловичем, это в разы круче было бы
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j30
там уже есть маркус алмейда 13 кратный чемпион мира по джиу джитсу , если он выиграет претенский бой то он будет следующим соперником
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RAMIK
Ответ Александр Степанов
Когда Нгану выносил соперников каждый бой что-то никто про мисс-матч не говорил)
Он выносил лучших в мире.
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