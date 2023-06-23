Гаджиев – о победе Малыхина: «Это был мисс-матч. ONE FC нужно подписать тяжа из UFC, который составит Толе конкуренцию»
Камил Гаджиев назвал низким уровень конкуренции в тяжелом весе ONE FC.
«Это не те бои, которые хочется смотреть, честно скажу. Я жду от Толи чего-то из ряда вон выходящего.
Промоушену ONE нужно подписать человека, который составит ему серьезную конкуренцию. Иначе Малыхин просто начнет деградировать.
Сегодня был конкретный мисс-матч. Пусть они подпишут тяжа, который дрался в UFC или Bellator», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
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