Уайт назвал чушью слухи про бой между Чимаевым и Усманом

Дана Уайт прокомментировал слухи про бой между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

«Это неправда. Эти слухи – чушь собачья. У нас есть планы на , и когда мы будем готовы, то объявим.

Не знаю, что сейчас будет делать , ему нужно принять решение. Он хочет драться с Хамзатом, но не в 84 килограммах, а в промежуточном весе боя не будет», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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