Уайт назвал чушью слухи про бой между Чимаевым и Усманом

Теги UFC Дана Уайт Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт прокомментировал слухи про бой между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

«Это неправда. Эти слухи – чушь собачья. У нас есть планы на Хамзата, и когда мы будем готовы, то объявим.

Не знаю, что сейчас будет делать Усман, ему нужно принять решение. Он хочет драться с Хамзатом, но не в 84 килограммах, а в промежуточном весе боя не будет», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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1 комментарий

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LetTong
Как я понял, матчмейкеры хотят чтобы Усман дрался в 77 кг с Шавкатом, тогда как он хочет в 80 драться с Хамзатом. Но UFC не хотят промежуточный бой, либо в 77 либо в 84
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