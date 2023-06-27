Бетербиев – о Кадырове: «Он самый первый болельщик, без подарка никогда не отпускает»

Артур Бетербиев рассказал о дружбе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«После крайнего боя увиделись с ним. Он, как всегда, поздравил меня. Без подарка никогда не отпускает.

Он еще в юности сказал: «Артур, тебе помогу всем, чем смогу. Финансово, морально. Но в ринге ты должен боксировать. И я до сих пор стараюсь в ринге боксировать.

Мне очень приятно, что он ко мне так относится, у нас такие хорошие отношения. Он самый первый болельщик. А потом уже все остальные», – сказал чемпион мира по боксу .

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