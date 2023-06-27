Гаджиев – о перенесенном турнире Fight Nights: «Он состоится до 15 июля»

Камил Гаджиев рассказал, когда состоится перенесенный турнир AMC Fight Nights 121.

«Я на самом деле очень этот турнир ждал. Классные поединки, классная локация, классное время в Москве было.

Но мы с вами понимаем, что все мы оказались заложниками ситуации. Есть глобальные вещи. Ну, турнир – что поделаешь?

Понимаю чувства пацанов, бойцов, которым надо было в клетку выходить в этот день. Представляете, ты в обед узнаешь, что не дерешься?

Все понимаю, но мы этот вопрос решим. Когда решим? Довольно скоро. Я думаю, что турнир состоится до 15 июля, поэтому ждем всех», – сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев заявил об отмене турнира, который планировался на 24 июня