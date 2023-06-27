Гаджиев – о перенесенном турнире Fight Nights: «Он состоится до 15 июля»

Теги легкий вес (MMA) AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев рассказал, когда состоится перенесенный турнир AMC Fight Nights 121.

«Я на самом деле очень этот турнир ждал. Классные поединки, классная локация, классное время в Москве было.

Но мы с вами понимаем, что все мы оказались заложниками ситуации. Есть глобальные вещи. Ну, турнир – что поделаешь?

Понимаю чувства пацанов, бойцов, которым надо было в клетку выходить в этот день. Представляете, ты в обед узнаешь, что не дерешься?

Все понимаю, но мы этот вопрос решим. Когда решим? Довольно скоро. Я думаю, что турнир состоится до 15 июля, поэтому ждем всех», – сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев заявил об отмене турнира, который планировался на 24 июня

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий