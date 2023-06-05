Гаджиев – о гибели 16-летнего бойца: «Бросать боевые виды спорта после этого не надо, но нужно думать о рисках»

Камил Гаджиев прокомментировал гибель 16-летнего бойца на турнире по ММА.

«На эту ситуацию многие смотрят как на анализ опасности вида спорта. Шлем – это условная профилактика, которая больше защищает от рассечений, но не спасает от удара в голову, который может стать летальным.

К сожалению, иногда люди умирают на футбольном поле, а иногда и на горнолыжном склоне. Но я бы не сказал, что занятия спортом непременно ведут к этому.

У погибшего могли быть патологии со здоровьем. История смерти от удара в голову из ряда вон выходящая.

Посмотрите, боксеры-тяжеловесы бьются без шлемов, проводят 12-раундовые бои и наносят друг другу тяжелейшие удары.

Случившееся – трагическое стечение обстоятельств и не более того. После этого никто не должен бросать заниматься боевым видом спорта. Задумываться о рисках спорта как такового, конечно, нужно», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Мамиашвили – о гибели 16-летнего бойца: «Не знаю, что такое ММА. Это «первая ласточка» и повод задуматься»