Гаджиев – о гибели 16-летнего бойца: «Бросать боевые виды спорта после этого не надо, но нужно думать о рисках»
Камил Гаджиев прокомментировал гибель 16-летнего бойца на турнире по ММА.
«На эту ситуацию многие смотрят как на анализ опасности вида спорта. Шлем – это условная профилактика, которая больше защищает от рассечений, но не спасает от удара в голову, который может стать летальным.
К сожалению, иногда люди умирают на футбольном поле, а иногда и на горнолыжном склоне. Но я бы не сказал, что занятия спортом непременно ведут к этому.
У погибшего могли быть патологии со здоровьем. История смерти от удара в голову из ряда вон выходящая.
Посмотрите, боксеры-тяжеловесы бьются без шлемов, проводят 12-раундовые бои и наносят друг другу тяжелейшие удары.
Случившееся – трагическое стечение обстоятельств и не более того. После этого никто не должен бросать заниматься боевым видом спорта. Задумываться о рисках спорта как такового, конечно, нужно», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
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