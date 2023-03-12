Цзю – после победы над Харрисоном: «Как меня зовут, мать вашу? Я иду за Чарло»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе поделился мыслями о победе над .

Цзю нокаутировал соперника в девятом раунде и стал первым претендентом на неоспоримый титул WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира Джермелл Чарло.

«Как меня зовут, мать вашу? Мой месседж был четким. Вы знаете, что происходит, вы знаете, что будет дальше. Я иду за Чарло», – сказал Цзю.

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