Цзю – после победы над Харрисоном: «Как меня зовут, мать вашу? Я иду за Чарло»
Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю поделился мыслями о победе над Тони Харрисоном.
Цзю нокаутировал соперника в девятом раунде и стал первым претендентом на неоспоримый титул WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира Джермелл Чарло.
«Как меня зовут, мать вашу? Мой месседж был четким. Вы знаете, что происходит, вы знаете, что будет дальше. Я иду за Чарло», – сказал Цзю.
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"The message was sent clearly"
Переводить слово на человеческий язык уже не надо ) Тогда и "мазарфактинг" оставили бы.