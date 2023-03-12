Цзю – после победы над Харрисоном: «Как меня зовут, мать вашу? Я иду за Чарло»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Тони Харрисон Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю поделился мыслями о победе над Тони Харрисоном.

Цзю нокаутировал соперника в девятом раунде и стал первым претендентом на неоспоримый титул WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира Джермелл Чарло.

«Как меня зовут, мать вашу? Мой месседж был четким. Вы знаете, что происходит, вы знаете, что будет дальше. Я иду за Чарло», – сказал Цзю.

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3 комментария

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Магомед Саид Амирханов
Красава!!!
+1
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encaro_one
Мой месседж
"The message was sent clearly"
Переводить слово на человеческий язык уже не надо ) Тогда и "мазарфактинг" оставили бы.
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jtztkpqjcj
Слишком много базарит. Ян уже добазарился
+2
-4
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