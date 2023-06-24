Менеджер Малыхина: «Мы приложим все усилия, чтобы Толя стал тройным чемпионом»

Теги MMA ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Менеджер Анатолия Малыхина заявил о планах бойца на третий чемпионский пояс.

«Я максимально счастлив за Малыхина, его семью и всю нашу команду, потому что сейчас мы имеем полновесный пояс в тяжелом весе. Это огромная работа, перед которой я преклоняюсь. Мы стараемся помогать Анатолию во всех аспектах, но то что он делает – это сенсация.

Полутяжелый вес (102 кг) по правилам весогонки ONE Толя сделал довольно легко, без каких-либо проблем, потому что на том бою я был лично и видел все последние приготовления. Он не был измотан. Конечно, средний вес – это челлендж, и я не знаю, как он пройдет. Верю в настрой Толи и понимаю, что если он сможет спуститься в средний вес, то сможет победить Ренье де Риддера.

Такого никогда никто в жизни не делал. Это, как мне кажется, то достижение, к которому может стремиться любой суперчемпион. Мы приложим все усилия, чтобы реализовать этот план и буду счастлив, если Толя сможет стать тройным чемпионом», – заявил менеджер Малыхина Александр Скаредин.

Напомним, что 23 июня на турнире ONE в Бангкоке Анатолий Малыхин победил техническим нокаутом в третьем раунде Аржана Буллара, завоевав титул чемпиона ONE в тяжелом весе.

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2 комментария

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dmitrii7856@icloud.com
Если наоборот подниматься в весе это достижение, а опускаться что то новое так и до минимального скинет и заберёт все пояса 😃
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кракен ночной лиги
Ответ dmitrii7856@icloud.com
Если наоборот подниматься в весе это достижение, а опускаться что то новое так и до минимального скинет и заберёт все пояса 😃
Это же так не работает, сгонять слишком много нельзя, может и боком выйти. Ти Джей спускался в наилегчайший, но обжегся. Альдо спустился в легчайший, взял бы титул, разве бы кто сказал, что это не достижение. ДС переходил в полутяжелый надолго, вон какие зарубы с Джонсом мы получили
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