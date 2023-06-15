Менеджер Бивола – о позиции WBC: «Больше политическое высказывание. Уверен, что это не станет преградой для поединка с Бетербиевым»

Теги WBC Артур Бетербиев Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Вадим Корнилов считает, что позиция WBC не помешает организации поединка Бивол – Бетербиев.

«Думаю, что отказ WBC санкционировать поединок – больше политическое высказывание. Уверен, что при серьезных продвижениях в переговорах по организации боя уровня БиволБитербиев или Бивол – Канело это не будет одной из основных преград реализации поединка, – заявил менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.

Президент WBC ответил Биволу: «Наша позиция не является личной, у меня много русских друзей. Обидно, что Дмитрий стал жертвой»

Бивол – об отказе WBC организовывать бой с Бетербиевым: «Это несправедливо. Не смешивайте политику и спорт»

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